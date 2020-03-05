Из-за подозрения на инфицирование смертельным коронавирусом COVID-19 во временно оккупированном Россией Крыму на карантине находятся 58 человек.

Как сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" так называемый главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора подконтрольного Кремлю Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь, пациенты находятся под домашним наблюдением медиков.

"Ранее из неблагополучных по коронавирусу территорий прибыло 150 человек, которые были изолированы и находились под домашним медицинским наблюдением. Из них 92 человека уже сняты с наблюдения, 58 человек остаются под наблюдением", – уточнила Гудзь.

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Она добавила, что на данный момент заболевших коронавирусной инфекцией на территории Крыма и в Севастополе не зарегистрировано.

Карта распространения коронавируса в мире:

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