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5 марта • обновлено в 17:22
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В Крыму из-за коронавируса на карантин отправили 58 человек

1.8т
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Из-за подозрения на инфицирование смертельным коронавирусом COVID-19 во временно оккупированном Россией Крыму на карантине находятся 58 человек.

Как сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" так называемый главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора подконтрольного Кремлю Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь, пациенты находятся под домашним наблюдением медиков.

"Ранее из неблагополучных по коронавирусу территорий прибыло 150 человек, которые были изолированы и находились под домашним медицинским наблюдением. Из них 92 человека уже сняты с наблюдения, 58 человек остаются под наблюдением", – уточнила Гудзь.

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Она добавила, что на данный момент заболевших коронавирусной инфекцией на территории Крыма и в Севастополе не зарегистрировано.

Карта распространения коронавируса в мире:

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Симферополь
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