В Крыму из кранов вместо воды потекла ржавая жидкость. Фото

Оккупационные власти Крыма ограничили водоснабжение для жителей полуострова. Они же жалуются на низкое качество питьевой воды и непоследовательность в действиях и заявлениях чиновников.

Устроенную оккупантами водную катастрофы люди обсуждают в соцсетях и делятся фото ужасной воды (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам крымчан, первый этап ограничений был запущен 24 августа. Так, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов прекратили горячее водоснабжение. Власти заявили, что на втором этапе, с 31 августа по 7 сентября, воду населению начнут подавать по графику, а на третьем и вовсе – только утром и вечером.

Воду крымчанам будут подавать в специальные баки (Twitter RoksolanaToday&Крым25%@KrimRt)

Отмечается, что для обеспечения крымчан водой, коммунальщики начали обустраивать специальные емкости. В оккупационной администрации Симферополя говорят, что специально закупленные пластиковые баки установят возле жилых домов и будут по графику наполнять их водой с помощью автоцистерн.

"Такой грязной воды не было у нас никогда!", "Довыпендривались", "Да здравствует холера", "Неделю назад часть фильтра, которая сейчас поносного цвета, была белой и чистой", "Не смейтесь... Скоро медведя начнут по улицам водить", "А каким местом они весь год думали. Все знали, что зимой снега не было, а значит, и воды не будет. Еще и автомойки не закрыли", – отреагировали на такую инициативу жители аннексированного полуострова.

Реакция крымчан на ограничения водоснабжения (Facebook Tatiana Alexandrovna)

В сети также обратили внимание на то, что пластиковые баки были закуплены задолго до того, как крымские чиновники признали наличие проблемы с питьевой водой. Более того, как пишут росСМИ, каждая емкость обошлась бюджету в 100 тысяч рублей, хотя на рынке, отмечают крымчане, такую можно купить в два раза дешевле.

Некоторые в своих домах тоже взялись устанавливать пластиковые баки и наполнять все емкости водой. Однако это, констатируют люди, только приведет к еще большему расходу дефицитной влаги.

Из-за постоянных отключений вода испортилась (Facrebook Prohor Shmurdyakov)

"Все они знали, но тянули время, спасая свои места у бюджетных кормушек. А ну как в Москве нахмурятся за порчу имиджа…", "Повторяться не хочется, это государство и существует для того, чтоб воровать", "Слышите журчание воды? Это набираются ванны, цистерны, банки, кастрюли, баночки и ведра. Сколько этой воды будет вылито вечером в унитаз? Много… Где смысл?", "Смысла уже давно нет в действиях крымских властей", "Главное – каждый житель заплатит за набранную в тазики, ванны, бочки воду", – обсуждают ситуацию в сети.

Из кранов в домах крымчан течет ржавая вода (Twitter RoksolanaToday&Крым25%@KrimRt)

Также крымчане подчеркнули, что после отключений качество воды резко снизилось. Теперь у многих из кранов течет мутная жидкость с резким запахом.

"Отличная экономия воды. Сейчас, в 05:20 утра, спускаю воду просто в умывальник. Ведь она ржавая. Ни умыться, ни душ принять, ни набрать воды для использования нельзя. Кому нужна вода ночью?", "Ну так этого и следовало ожидать. Разве не понятно, что после отключения будет идти грязная вода?", "Такой грязной воды, как сейчас, не было у нас никогда! Безобразие! Экономия по-идиотски. Каждое утро набираю во все большие емкости, а вечером остатки выливаю, потому что осадок ужасный! В конце месяца посмотрим, сколько "сэкономили", "В России абсолютно все – бессмысленно и беспощадно", – возмущаются жители полуострова.

Крымчане устанавливают фильтры, но они не помогают (Facrebook Yaroslav Kuvshinov)

Помимо этого, они выразили недоумение тем, что несмотря на экономию воды в Симферополе продолжают работать автомобильные мойки.

"Вода действительно стала иметь запах плесени, фильтр мгновенно помутнел. Потом из крана бежит хлорка, потом снова запах трубной плесени...", "Может, они зациклили трубы, и водичка идет по кругу", "С каждым днем все радостнее жить!", "Вперед навстречу коронавирусу и инфекциям, главное, чтоб маски носили", "И мы оплачивать должны за грязную воду из болота, как за питьевую", "Скоро никакой не будет", "Наливать больше не будут, крымчан начнут сливать", – добавляют пользователи.

Пост о воде в Крыму (Facebook Сергей Мельник)

Несмотря на ограничения водоснабжения, в Крыму продолжают работать автомойки (Facebook Сергей Дудченко)

Скриншот сообщения (Facebook Oleg Kocherov)

Скриншот (Facebook Сергей Мокрушин)

Как сообщал OBOZREVATEL, коренной житель Крыма призвал Украину не подавать ни ведра воды на оккупированный Россией полуостров. Он спросил у людей, которые считают это негуманным, о чем они думали, когда аннексировали территорию.