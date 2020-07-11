Оккупанты травят Крым ржавой жидкостью вместо воды. К чему приведет тотальная засуха и какие прогнозы

В аннексированном Крыму в очередной раз появились проблемы с водой. У жителей из крана потекла ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом. Крымчане говорят, что качество воды сильно ухудшилось еще несколько месяцев назад, а в последнее время она вовсе стала непригодной к употреблению.

На полуострове наблюдается острая нехватка питьевой воды из-за засухи, что признали сами оккупанты, и ее приходится добывать из подземных источников. Однако это не спасет ситуацию, говорят специалисты, и дефицит только продолжит расти. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Из крана течет "кока-кола"

Жители Симферополя массово негодуют и показывают фото ржавой жидкости из своих кранов, даже фильтры не справляются с загрязнением. По их словам, проблема особенно заострилась в последние месяцы, водой пользоваться практически невозможно, тем более для питья или приготовления пищи. При этом люди отмечают, что платить приходится как за чистую.

"Черный список Симферополь"

"Так выглядят фильтры двух ступеней очистки после месяца работы. Судя по некоторым постам – это еще достаточно неплохая вода, однако мыться такой, а уж тем более пить – весьма рискованно для здоровья", – жалуются крымчане.

Вода в микрорайоне Пневматика города Симферополь Лида Котик в ВК

Вода в микрорайоне Маршала Жукова города Симферополь Анна Волокова в ВК

В Симферополе из крана течет мутная вода Facebook Натальи Белицкой

В фильтрах и аэраторах, по которым течет цветная вода, крымчане находят скопившийся ил и песок.

Скопленный песок в аэраторе

Скопленный ил в фильтре для воды Facebook Евгения Ковальского

На возмущения отреагировали в коммунальном предприятии "Вода Крыма". Не скрывая, они заявили, что все это из-за засухи и активной добычи воды в подземных источниках.

"В связи с наступлением засушливого периода и малым количеством воды в водохранилищах увеличился забор из подземных источников. Увеличение объёмов и скоростей подачи воды привели к возникновению турбулентного режима движения и смыву продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей, которые были законсервированы до этого на 6 лет", – сообщили там.

Ситуация будет ухудшаться

Как рассказал OBOZREVATEL заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк, в целом запасов для нужд населения должно хватить, но есть технологические регламенты по подаче питьевой воды, и с этим будут определенные проблемы.

"На то, что питьевая вода в Симферополе и Севастополе течет плохого качества, влияет комплекс факторов, это и сети устаревшие, и ресурса как такового нет. Такие проблемы в городах будут наблюдаться все лето, пока осенью и зимой не выпадут новые осадки, которые сформируют увеличение стока и лучшее наполнение водохранилищ", – говорит он.

Но вместе с тем, в связи с потеплением даже в осенне-зимний период осадков недостаточно для формирования запасов грунтовых вод и стока, отмечает Яцюк. Как следствие, негативно меняется климатически-водный баланс и водохранилища не наполняются в полном объеме.

Симферопольское водохранилище обмелело RoksolanaToday&Крим

"Сейчас обеспечить постоянную подачу воды невозможно, только почасово. Мы предупреждали, что летом, особенно в юго-восточных регионах Крыма, может быть чрезвычайный режим работы. И если в дальнейшем ситуацию не контролировать, она будет ухудшаться. Воду необходимо беречь", – объясняет специалист по водным проблемам.

В частности, скептически Яцюк относится и к забору из подземных источников. По его словам, это никак не решит проблемы с дефицитом и просто истощит почву.

"Тех запасов грунтовых вод недостаточно для обеспечения потребностей в воде. Это локальные возможности, которые могут временно решить проблему. Но грунт истощается, а пополнения нет. По качеству и количеству это не тот источник, на который можно надеяться. Скважины, которые бурили в степном Крыму, уже истощены. Новые ждет то же самое. Все понимают, что в Крыму нет запасов питьевой воды", – сказал он.

Воды становится все меньше

Сами оккупанты признают нарастающий дефицит и сообщают, что Симферопольское водохранилище заполнено всего на 25%, а в общем нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.

Симферопольское водохранилище обмелело Мария Орлова

По состоянию на 1 июня местные и российские СМИ писали, что суммарный запас в водохранилищах естественного стока снизился на 9,62 млн по сравнению с прошлым месяцем. А если говорить о том же периоде год назад, то по состоянию на начало лета запасы водоемов были больше на 110 миллиона кубометров, то есть превышали нынешние более чем в два раза.

Отмечается, что если осадков не будет и дальше, в Крыму могут начать пересыхать реки.