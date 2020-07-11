Оккупанты травят Крым ржавой жидкостью вместо воды. К чему приведет тотальная засуха и какие прогнозы

В аннексированном Крыму в очередной раз появились проблемы с водой. У жителей из крана потекла ржавая жидкость, а фильтры забиты песком и илом. Крымчане говорят, что качество воды сильно ухудшилось еще несколько месяцев назад, а в последнее время она вовсе стала непригодной к употреблению.

На полуострове наблюдается острая нехватка питьевой воды из-за засухи, что признали сами оккупанты, и ее приходится добывать из подземных источников. Однако это не спасет ситуацию, говорят специалисты, и дефицит только продолжит расти. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Из крана течет "кока-кола"

Жители Симферополя массово негодуют и показывают фото ржавой жидкости из своих кранов, даже фильтры не справляются с загрязнением. По их словам, проблема особенно заострилась в последние месяцы, водой пользоваться практически невозможно, тем более для питья или приготовления пищи. При этом люди отмечают, что платить приходится как за чистую.

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"Так выглядят фильтры двух ступеней очистки после месяца работы. Судя по некоторым постам – это еще достаточно неплохая вода, однако мыться такой, а уж тем более пить – весьма рискованно для здоровья", – жалуются крымчане.

Вода в микрорайоне Пневматика города Симферополь Лида Котик в ВК

Вода в микрорайоне Маршала Жукова города Симферополь Анна Волокова в ВК

В Симферополе из крана течет мутная вода Facebook Натальи Белицкой

В фильтрах и аэраторах, по которым течет цветная вода, крымчане находят скопившийся ил и песок.

Скопленный песок в аэраторе

Скопленный ил в фильтре для воды Facebook Евгения Ковальского

На возмущения отреагировали в коммунальном предприятии "Вода Крыма". Не скрывая, они заявили, что все это из-за засухи и активной добычи воды в подземных источниках.

"В связи с наступлением засушливого периода и малым количеством воды в водохранилищах увеличился забор из подземных источников. Увеличение объёмов и скоростей подачи воды привели к возникновению турбулентного режима движения и смыву продуктов коррозии с внутренних поверхностей сетей, которые были законсервированы до этого на 6 лет", – сообщили там.

Ситуация будет ухудшаться

Как рассказал OBOZREVATEL заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Украины Михаил Яцюк, в целом запасов для нужд населения должно хватить, но есть технологические регламенты по подаче питьевой воды, и с этим будут определенные проблемы.

"На то, что питьевая вода в Симферополе и Севастополе течет плохого качества, влияет комплекс факторов, это и сети устаревшие, и ресурса как такового нет. Такие проблемы в городах будут наблюдаться все лето, пока осенью и зимой не выпадут новые осадки, которые сформируют увеличение стока и лучшее наполнение водохранилищ", – говорит он.

Но вместе с тем, в связи с потеплением даже в осенне-зимний период осадков недостаточно для формирования запасов грунтовых вод и стока, отмечает Яцюк. Как следствие, негативно меняется климатически-водный баланс и водохранилища не наполняются в полном объеме.

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"Сейчас обеспечить постоянную подачу воды невозможно, только почасово. Мы предупреждали, что летом, особенно в юго-восточных регионах Крыма, может быть чрезвычайный режим работы. И если в дальнейшем ситуацию не контролировать, она будет ухудшаться. Воду необходимо беречь", – объясняет специалист по водным проблемам.

В частности, скептически Яцюк относится и к забору из подземных источников. По его словам, это никак не решит проблемы с дефицитом и просто истощит почву.

"Тех запасов грунтовых вод недостаточно для обеспечения потребностей в воде. Это локальные возможности, которые могут временно решить проблему. Но грунт истощается, а пополнения нет. По качеству и количеству это не тот источник, на который можно надеяться. Скважины, которые бурили в степном Крыму, уже истощены. Новые ждет то же самое. Все понимают, что в Крыму нет запасов питьевой воды", – сказал он.

Воды становится все меньше

Сами оккупанты признают нарастающий дефицит и сообщают, что Симферопольское водохранилище заполнено всего на 25%, а в общем нехватка воды на полуострове составляет почти 10 млн кубометров.

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По состоянию на 1 июня местные и российские СМИ писали, что суммарный запас в водохранилищах естественного стока снизился на 9,62 млн по сравнению с прошлым месяцем. А если говорить о том же периоде год назад, то по состоянию на начало лета запасы водоемов были больше на 110 миллиона кубометров, то есть превышали нынешние более чем в два раза.

Отмечается, что если осадков не будет и дальше, в Крыму могут начать пересыхать реки.