Фарс под названием "всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ" походит к концу. Целую неделю мир наблюдал за тем, как в России на пустырях и пеньках собирают голоса за то, чтобы Владимир Путин шагнул в вечность. Но эта картина померкла после того, как президент РФ провел агитацию у памятника Советскому солдату под Ржевом. Съемки прошли в месте, где в ходе кровопролитной Ржевской битвы 1942–1943 годов погибло почти 1,4 млн человек, но картинка была выставлена так, чтобы Владимир Путин возвышался над 25-метровым памятником.

Новая конституция откроет перед российским президентом и его окружением широкие политические перспективы и гарантирует им неприкосновенность. Владимир Путин будет выбирать — оставаться ему в президентах до 2036 года или посадить в кресло марионетку, вроде Дмитрия Медведева, а самому возглавить Госсовет, чтобы из одного кабинета контролировать не только президента и правительство, но и олигархов, а с ними и всю страну. В то время как весь мир идет вперед, Россия окончательно вернется в эпоху крепостного права с губерниями, помещиками и крепостными.

Работать надо

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ превратилось в референдум о доверии Владимиру Путину. Это случилось после того, как он заявил о возможном участии в новых президентских выборах. "Я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет, года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать", – заявил президент РФ в недавнем интервью телеканалу "Россия 1". Тем самым он рассчитывал получить поддержку россиян, которые мыслят категориями "кто, если не он?", но получилось по-другому.

В Кремле не учли, что граждане РФ все больше склоняются к мысли о необходимости сменяемости власти. В ходе опроса "Левада-Центр", который прошел 19–25 марта, 50% россиян ответили, что для политической системы важны сменяемость власти и появление новых политиков, 37% респондентов выступили против, 7% – затруднились ответить, 7% – заявили, что их не интересует политика. Также, 62% россиян считают, что президент РФ не должен занимать пост после достижения определенного возраста (70 лет, как у госслужащих, пенсионного или другого, указанного в законе), 6% – затруднились ответить, 5% – считают, что возраст не важен для занятия должности президента РФ, и только 26% – сказали, что не следует ограничивать возраст.

Не менее утешительными выглядят и личные рейтинги Владимира Путина. 30 июня, за день до окончания всенародного голосования по поправкам в Конституцию РФ, "Левада-Центр" опубликовала свежие данные одобрения институтов власти и доверия политикам. Опрос показал, что уровень доверия Владимиру Путину вырос — на целый 1%, и составил 26%. Для оценки масштаба личной трагедии президента РФ отметим, что еще в ноябре 2018 года уровень доверия президенту РФ составлял 59%. Стоит отметить, что уровень доверия Владимиру Путину не сравнялся с нулем только из-за отсутствия, по мнению россиян, альтернативы. 43% граждан РФ считает, что люди доверяют ему, так как не видят, на кого еще могут положиться, и только 23% уверены, что его надо поддержать, так как он успешно справляется с решением проблем страны и ее граждан.

Крым против поправок

Голосование идет по странному сценарию, с нарушениями законов, но в Кремле активно готовят россиян к мысли, что их голоса ничего не решают. В частности, об этом на пресс-конференциях и телеэфирах твердит глава ЦИК РФ Элла Памфилова, которая на днях в открытую заявила: "Принято уже, этот закон. Приняты уже эти поправки. Уже сам по себе этот процесс легитимен. И только можно отнестись с большим уважением к тому, что президент на этом не остановился и его политическая воля и желание услышать в данном случае непредусмотренное нынешней действующей Конституцией мнение народа. Дополнительно! Ключевая фраза! Он на это пошел, это достойно большого уважения!"

А ведь с "обнулением" не согласны миллионы граждан, как в самой России, так и на оккупированных территориях, в частности, в Крыму. Журналисты Крым. Реалии спросили у прохожих, как они относятся к тому, что Владимир Путин будет править РФ дольше, чем Иосиф Сталин СССР, до достижения 84 лет, и большинство из тех, кто согласился ответить, высказались против. Усталость от коронавируса, срыв курортного сезона-2020, высокие цены, низкие зарплаты, коррупция и кумовство, ситуативное принятие решений и неисполнение обещаний — нежелание крымчан голосовать за "обнуление" вполне объяснимо. Медовый месяц пролетел, как одно мгновение, и на смену #Крымнаш пришли серые будни с санкциями ЕС, отказом туристов отдыхать в Крыму, закрытием бизнеса, безработицей и нищетой.

Правда, простые крымчане могут не осмелиться на бунт, помня голосование о присоединении Крыма под дулами автоматов. А вот военные Черноморского флота ВМФ России оказались более смелыми. По информации крымских блогеров, ярых сторонников "крымской весны", личный состав открыто выступил против "царских поправок". Стало известно, что импровизированный бунт начался с патрульного корабля "Василий Быков", и в итоге 90% "черноморцев" проголосовали против, несмотря на давление. Теперь личный состав флота перешел в ранг "неблагонадежных", ходят слухи о том, что главнокомандующего снимают с должности из-за того, что тот не владеет ситуацией.

Взгляд из прошлого

Однако, несмотря на все это, все знают, чем закончится история со всенародным голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Пусть Элла Памфилова и дальше говорит, что поправки уже приняты, а мнение народа президента просто интересует, но ничего не решает, Кремль не смирится с поражением. В России планируют огласить цифры по явке и голосам на том же уровне, что и на выборах президента РФ в 2018 году. Напомним, тогда под данным ЦИК РФ явка составила 67,54%, за Владимира Путина проголосовали 76,69% россиян. Это предположение подтверждают данные экзит-полов, которые опубликовали лояльные к власти социологические службы: 76% "за" по данным ВЦИОМ на 28 июня; 78,2% – по данным ФОМ на 29 июня.

Как бы то ни было, ждать осталось недолго.

Все уже решено, и без россиян.

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