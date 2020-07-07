В Крыму экстренно сел Boeing с 200 пассажирами на борту

Карина Бондаренко Общество 11:15, 7.07.2020 Обновлено: 11:18, 7.07.2020

Во вторник, 7 июля, в Крыму в аэропорту Симферополя совершил экстренную посадку Boeing 747.

На борту пассажирского лайнера находилось около 200 человек, сообщает "Интерфакс". Характер аварийной ситуации с самолетом пока неизвестен.

"Поступило сообщение об аварийной посадке самолета Boeing 747 в аэропорту Симферополя. На борту около 200 человек", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что самолет наркоторговцев попытался проникнуть в воздушное пространство Мексики, однако во время преследования он сел на трассу и загорелся.

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