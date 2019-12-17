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17 декабря • обновлено в 23:27
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Квартир на десятки миллионов: в Крыму пособник оккупантов попал в громкий коррупционный скандал

1.9т
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В собственности семьи советника подконтрольного России "главы" аннексированного Крыма, экс-мэра Ялты Алексея Челпанова обнаружили несколько элитных квартир.

На внезапное появление недвижимости у тестя чиновника Михаила Басинского обратил внимание в соцсети активист Александр Талипов.

По его данным, мужчина, который является пенсинером и не владеет никаким бизнесом, обзавелся квартирами в 2018-2019 году.

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В Крыму экс-мэр Ялты попал в коррупционный скандал

В Крыму экс-мэр Ялты попал в коррупционный скандал

Крым.Реалии

Активист направил обращения в крымский Комитет по противодействию коррупции и другие профильные органы с просьбой проверить происхождение этой недвижимости.

Как следует из документ, обнародованных Талиповым, Басинский приобрел 2 квартиры в элитном доме в центре Симферополя и еще одну – в Ялте. Судя по расценкам риелторов, они могут стоить более 20 миллионов рублей.

Квартиры Басинского в Симферополе

Квартиры Басинского в Симферополе

Как пишет "Крым.Реалии", Челпанов подтвердил, что речь идет о его тесте. Он утверждает, что квартиры в Симферополе Басинский действительно купил в 2018 году, но уверяет, что к нему они отношения не имеют.

"Эти квартиры были куплены еще до моего назначения и.о. главы администрации Ялты и ко мне никакого отношения не имеют", – заверил он.

Также чиновник заявил, что его тесть может позволить себе такие покупки, поскольку далеко не бедный человек.

Отметим, в сведениях о доходах и имуществе, которые Алексей Челпанов обнародовал на посту главы российской администрации Ялты, говорится, что за 2017 и 2018 годы он заработал 3,6 миллиона рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместителю главы Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в крупном мошенничестве.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым коррупция
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