В Крыму девушка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы. Фото

В Севастополе (оккупированный Россией Крым) девушка с подозрением на коронавирус COVID-2019 Екатерина Р. сбежала из больницы. Ее объявили в розыск.

Инцидент произошел еще две недели назад, но о нем стало известно только 1 марта. Информацию подтвердил Telegram-каналу Life Shot источник в экстренных службах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, девушку поместили в больницу 16 февраля, и уже вечером она оттуда сбежала. Перед этим Екатерина рассказывала, что хочет поехать в Ростовскую область (Россия).

В Крыму девушка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

Также оказалось, что за несколько недель до побега девушка уже была на карантине в Китае со своей собакой. По ее мнению, это была "сплошная пытка".

Екатерина прилетела в Китай со своим питомцем, но там ввели карантин на ввоз животных. Собаку должны были забрать в спецприемник, но девушка не захотела отдавать ее, поэтому осталась на карантине вместе с животным. Через несколько дней Екатерину с питомцем выпустили, и они улетели из Китая.

В Крыму девушка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

Пост в сети Скриншот

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, посостоянию на утро 1 марта в мире от опасного коронавируса погибло 2980 человек. Число зараженных составило 85 905. В Китае общее число умерших достигло – 2870 человек, в Иране – 43, в Италии – 29, в Южной Корее – 17.

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