В Крыму детям устроили "трудодень" в военной форме РФ: сеть возмутилась. Фото
В пятницу, 5 ноября, в одном из детских лагерей в аннексированном Россией Крыму подросткам устроили "трудодень" в военной форме РФ.
Как пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, это произошло на курорте в Евпатории (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Дети в форме с нашитыми российскими триколорами убирали территорию лагеря и пололи траву.
В соцсети возмутились таким "воспитанием" молодежи.
"Аж совком потягло", "Мамы с папами наверное гордятся своими сыновьями?!!", "Они уже готовы, почему не в Сирии до сих пор?", – комментируют пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия продолжает тотальную милитаризацию школьников в Крыму. Даже несмотря на карантин, настоящие вышколы со стрельбой из оружия захватчики устраивают в разных городах полуострова.