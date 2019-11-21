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21 ноября • обновлено в 18:11
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"Счастливое" детство в камуфляже: появились показательные фото из Крыма

1.2т
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В Евпатории в аннексированном Крыму детям устроили празднование дня призовника в армию оккупантов с переодеванием в военную форму и стрельбой.

Подтверждающие фото опубликовал в Twitter пользователь с ником Крымская Жужелица (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На военной базе под названием "Крым" настоящее счастливое детство начинается с камуфляжа", – написал он под фото с детьми, которых назвал "путлерюгендом".

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Дети в камуфляже: появились показательные кадры из Крыма

Дети в камуфляже: появились показательные кадры из Крыма

Twitter Крымской Жужелицы

В Крыму детям устроили праздник в камуфляже

В Крыму детям устроили праздник в камуфляже

Twitter Крымской Жужелицы

В Крыму детям устроили праздник в камуфляже

В Крыму детям устроили праздник в камуфляже

Twitter Крымской Жужелицы

В Крыму детям устроили праздник в камуфляже

В Крыму детям устроили праздник в камуфляже

Twitter Крымской Жужелицы

"Надо уже приучать их к ношению поясов смертников, чего тянуть?", "В совке такого бреда не было", – возмутились в комментариях.

"Счастливое" детство в камуфляже: появились показательные фото из Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) показал, как оккупанты зомбируют детей в Крыму. Их принуждают вступать в военно-патриотические лагеря.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Крым Андрей
Крым Андрей
Чтобы каждый молодой человек мог вышибить мозги прыгучей свидомой мрази, если та припрётся на его землю.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!!
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Путинюгинт. Для фашистого режима это нормально
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