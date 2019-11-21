"Счастливое" детство в камуфляже: появились показательные фото из Крыма

В Евпатории в аннексированном Крыму детям устроили празднование дня призовника в армию оккупантов с переодеванием в военную форму и стрельбой.

Подтверждающие фото опубликовал в Twitter пользователь с ником Крымская Жужелица (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"На военной базе под названием "Крым" настоящее счастливое детство начинается с камуфляжа", – написал он под фото с детьми, которых назвал "путлерюгендом".

Дети в камуфляже: появились показательные кадры из Крыма Twitter Крымской Жужелицы

В Крыму детям устроили праздник в камуфляже Twitter Крымской Жужелицы

В Крыму детям устроили праздник в камуфляже Twitter Крымской Жужелицы

В Крыму детям устроили праздник в камуфляже Twitter Крымской Жужелицы

"Надо уже приучать их к ношению поясов смертников, чего тянуть?", "В совке такого бреда не было", – возмутились в комментариях.

В окупованій Євпаторії путлєр'югенд відсвяткував день призовника в армію загарбника спорядженням магазинів, одяганням ОЗК, стріляниною та вікториною. На військовій базі під назвою "Крим" справжнє щасливе дитинство починається з камуфляжу. pic.twitter.com/5KaCjmMIzH — Крымская Жужелица (@crimea2042) November 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) показал, как оккупанты зомбируют детей в Крыму. Их принуждают вступать в военно-патриотические лагеря.

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