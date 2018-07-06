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В Крыму агитируют вступать в ряды людоедов

1.1т

В некоторых керченских маршрутках рекламу суши, пиццы и ломбардов вытеснила агитация к вступлению в ряды людоедов. Завлекают скорой пенсией, у людоедов это нынче актуальная тема.

А в Феодосии к правому делу агитации привлекли гейропного актёра Джейсона Стэтхема (в этом месте рыдают безруков, машков и прочее...)

На слуху в Керчи об участившихся случаях, где запроданцы скручивают из военных и полиции, поэтому всё больше наползают на их места из отдалённых регионов россии. В местных группах их жёны частенько интересуются уровнем жизни в городе.

От местных, в большинстве, получают отрицательные отзывы, как по теме, так и вообще по поводу их переезда в Крым, но видят одобрение среди уже наползших.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

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Автор
Art ZedArt Zed
Тема
Аннексия Крыма
Объекты
КрымНовости Крыма
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