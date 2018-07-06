В некоторых керченских маршрутках рекламу суши, пиццы и ломбардов вытеснила агитация к вступлению в ряды людоедов. Завлекают скорой пенсией, у людоедов это нынче актуальная тема.

А в Феодосии к правому делу агитации привлекли гейропного актёра Джейсона Стэтхема (в этом месте рыдают безруков, машков и прочее...)

На слуху в Керчи об участившихся случаях, где запроданцы скручивают из военных и полиции, поэтому всё больше наползают на их места из отдалённых регионов россии. В местных группах их жёны частенько интересуются уровнем жизни в городе.

От местных, в большинстве, получают отрицательные отзывы, как по теме, так и вообще по поводу их переезда в Крым, но видят одобрение среди уже наползших.