В Кропивницком ветераны АТО и ООС креативно проучили недобросовестного маршрутчика

В Кропивницком ветераны полка "Азов", 3-го полка 55-й артилерийной бригады и других подразделений поддержали военного, к которому несправедливо отнесся водитель маршрутки.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса. Ветераны провели акцию на конечной остановке 113-го маршрута.

Там собралось около 18 бойцов, чтобы поддержать собратьев и отстоять право всех участников боевых действий на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщили на одном из местных форумов, водитель ранее отказал ветерану в праве льготного проезда в маршрутке.

"Десяток побратимов садятся на маршрутку на конечной и ездят по кругу бесплатно", – сказано в сообщении.

Ветераны пообещали и в дальнейшем проводить такие акции.

Ветераны войны на Донбассе проучили маршрутчика. Нацкорпус

Ветераны пообещали и дальше проводить подобные акции. Нацкорпус

Водитель ранее отказал ветерану в льготном проезде. Telegram-канал Останній Блокпост

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве ветераны российско-украинской войны заставили стать на колени водителя маршрутки, который накануне отказался везти инвалида войны Александра Беспалова как льготника, выгнал его из транспорта и ударил.