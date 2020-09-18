В Кропивницком ветераны АТО и ООС креативно проучили недобросовестного маршрутчика

Борис Бондарь Общество 17:12, 18.09.2020 Обновлено: 17:12, 18.09.2020

В Кропивницком ветераны полка "Азов", 3-го полка 55-й артилерийной бригады и других подразделений поддержали военного, к которому несправедливо отнесся водитель маршрутки.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкорпуса. Ветераны провели акцию на конечной остановке 113-го маршрута.

Там собралось около 18 бойцов, чтобы поддержать собратьев и отстоять право всех участников боевых действий на бесплатный проезд в общественном транспорте.

Как сообщили на одном из местных форумов, водитель ранее отказал ветерану в праве льготного проезда в маршрутке.

"Десяток побратимов садятся на маршрутку на конечной и ездят по кругу бесплатно", – сказано в сообщении.

Ветераны пообещали и в дальнейшем проводить такие акции.

Ветераны войны на Донбассе проучили маршрутчика.
Нацкорпус
Ветераны пообещали и дальше проводить подобные акции.
Нацкорпус
Водитель ранее отказал ветерану в льготном проезде.
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве ветераны российско-украинской войны заставили стать на колени водителя маршрутки, который накануне отказался везти инвалида войны Александра Беспалова как льготника, выгнал его из транспорта и ударил.

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