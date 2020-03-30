В Кропивницком у маршрутчика нашли коронавирус: движение транспорта прекращено

В Кропивницком водитель маршрутки подцепил коронавирус COVID-19, из-за чего четыре маршрута общественного транспорта в городе временно прекратили работу.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого городского совета.

" С 30 марта не уедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113, у коллеги которых было обнаружено заболевание коронавирус COVID-19", – говорится в сообщении.

COVID-19 в Кропивницком

Сотрудники предприятия, которые контактировали с больным, сейчас находятся на карантине. А в автопарке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в городе.

О восстановлении движения маршруток власти Кропивницкого сообщат отдельно.

Напомним, что состоянием на 29 марта в Кировоградской области коронавирусом заразились 4 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, количество больных коронавирусом в мире уже превысило 770 тысяч, при этом более чем полмиллиона из них – активные.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!