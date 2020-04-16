В Кропивницком похоронили военнослужащего 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго Игоря Вивчаренко.

Соответствующее сообщение появилось на сайте полка. Там напомнили, что оператор группы специального назначения старший солдат Вивчаренко Игорь Викторович погиб 14 апреля в зоне проведения ООС при исполнении обязанностей службы при проведении занятий по огневой подготовке, в результате взрыва мины в 82-мм в миномете.

Прощание с Игорем Вивчаренко

Проститься с военнослужащим пришли близкие и родные, друзья и сослуживцы. Епископ Кропивницкий и Голованивский ПЦУ Марк и протоиерей Иван Шубин отслужили панихиду по погибшим в помещении комнаты боевой славы полка.

"Сейчас мы хотим засвидетельствовать то, что Игорь был хорошим человеком, в наших сердцах он останется как достойный гражданин, воин защитник, хороший сын и хороший брат" – подчеркнул епископ Марк.

Командир 3-го ОП СпПП им. князя Святослава Храброго полковник Александр Трепак отозвался о своем подопечном, как настоящем воине, и попросил прощения перед родными Игоря.

Прощание с Игорем Вивчаренко

"Игорь был настоящим воином, я прошу у вас прощения и спасибо, что воспитали такого парня", – сказал он.

Похоронили Игоря Вивчаренко на Аллее Славы Ровненского кладбища в Кропивницком.

Как писал OBOZREVATEL , во время плановых учений в зоне ООС в Донецкой области погиб военнослужащий Игорь Вивчаренко. Еще восемь военных получили ранения.