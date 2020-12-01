В Кропивницком ребенка отказались поздравлять с Днем святого Николая из-за матери

В Кропивницком УВО №1 второклассницу отказались поздравить с Днем святого Николая из-за того, что ее мать не платит деньги в так называемый "фонд класса".

Событие получило огласку после публикации матери школьницы – Виктории Мумыги – в социальных сетях, пишет "Точка доступа". Всего семья воспитывает четверых детей.

Сбор денег начался сразу, когда девочка стала обучаться в школе, рассказала женщина: на школьную форму, которая не была обязательной, на плакаты для размещения в классе и тому подобное. В целом ежемесячно родители должны платить по 50 гривен в "фонд класса", уточнила она.

Впоследствии женщина отказалась вносить деньги, однако другие родители такую позицию не одобрили, удалили ее изо всех родительских групп и чатов, где обсуждались вопросы сбора денег. Просьбы женщины о добавлении его в соответствующие чаты игнорировались.

"Я просила добавить меня, чтобы знать, на что и когда сдавать деньги, чтобы мой ребенок имел все, что ей необходимо. Впрочем, никто меня не добавлял. Как какая-то травля из-за того, что я не сдаю деньги в фонды", – уточнила Мумыга.

Недавно женщину добавили в один из родительских чатов, и там она узнала, что дети, родители которых не сдают деньги в "фонд класса", не получат подарок ко Дню Святого Николая.

Она предложила сдать деньги на подарок, но родители других учеников пошли "на принцип" и денег не взяли.

Женщина отметила, что ребенок не чувствует к себе какого-то особого отношения со стороны одноклассников, но родители и учительница не воспринимают ее саму. По словам Мумыги, в классах, где учатся другие ее дети, ситуация гораздо спокойнее: там многие родители не сдают деньги в фонд класса и это не является проблемой.

Пообщаться с учительницей девочки, директором УВО №1 и начальником городского управления образования журналистам пока не удалось.

Временно исполняющая обязанности директора школы Евгения Сандул рассказала, что о ситуации узнала из социальных сетей. Сообщила, что сбор "фондов класса" в школе не практикуется, а то, на что родители собирают деньги, – это их дело. В школе даже есть приказ директора о том, что собирать наличные деньги с родителей запрещено.

По мнению юриста общественной организации "Родительский совет Кропивницкого" Евгении Захарченко, в школе происходит буллинг родителями из числа членов родительского комитета матери, которая отказывается сдавать деньги. Эксперт возмущена, что наказать мать собирались через ребенка, не вручив девочке подарок ко Дню Святого Николая.

По ее информации, ответственность за буллинг предусмотрена ст. 173 п. 4 "Буллинг, совершенный группой лиц" – штраф от 1700 до 3400 грн или общественные работы.

"Мы готовим обращение к образовательному омбудсмену, в управление образования и в администрацию учебного заведения", – уточнила она.

Также, если мать даст на это согласие, будет инициировано обращение в полицию о возбуждении уголовного производства о вымогательстве денег, сказала Захарченко. За это правонарушение предусмотрена уже уголовная ответственность (ст. 189 УК).

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Днепре сына завуча одной из частных школ обвинили в избиении девочки: ребенку зашивали голову. Мать пострадавшей – учительница этой же школы – рассказала, якобы после инцидента ее дочь пытались сделать виновной, а затем устроили травлю в соцсетях ее семьи.