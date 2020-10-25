В Кропивницком разоблачили сеть подкупа избирателей: предлагали 500 грн за голос

В Кропивницком правоохранители разоблачили сеть подкупа электората накануне местных выборов 25 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что организаторы предлагали избирателям голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от нее. Стоимость одного голоса – 500 гривен.

24 октября правоохранители задержали одного участника группы во время передачи избирателям неправомерной выгоды в сумме 1800 гривен как задатка накануне дня голосования. Лицо было задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Участники "сетки" предлагали 500 грн за голос mvs.gov.ua

Участники "сетки" предлагали 500 грн за голос mvs.gov.ua

Преступников ожидает наказание – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет.

Сейчас двум лицам уже сообщено подозрение в совершении уголовного преступления, добавили в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной полиции Украины составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства в "день тишины" накануне местных выборов 24 октября.