В Кропивницком разоблачили сеть подкупа избирателей: предлагали 500 грн за голос

В Кропивницком правоохранители разоблачили сеть подкупа электората накануне местных выборов 25 октября.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. Отмечается, что организаторы предлагали избирателям голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от нее. Стоимость одного голоса – 500 гривен.

24 октября правоохранители задержали одного участника группы во время передачи избирателям неправомерной выгоды в сумме 1800 гривен как задатка накануне дня голосования. Лицо было задержано в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Расследование проводится в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины.

Преступников ожидает наказание – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение пяти лет.

Сейчас двум лицам уже сообщено подозрение в совершении уголовного преступления, добавили в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальной полиции Украины составили 128 протоколов о совершении административных правонарушений избирательного законодательства в "день тишины" накануне местных выборов 24 октября.