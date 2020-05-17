В Кропивницком пациент заплатил более 25 тысяч за "бесплатное" лечение от COVID-19

Житель Кропивницкого Анатолий Компаниец заявил, что потратил более 25 тысяч гривен на лечение от коронавируса, которое должно было бы профинансировать государство, и теперь намерен судиться с медучреждением.

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Мужчина заболел в конце марта и лечился в Центральной городской больнице облцентра. Его выписали 22 апреля, после третьего отрицательного теста, сообщает "Суспільне.Кропивницький" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом начальница городского управления здравоохранения Оксана Макарук отметила, что не знает, почему пациент тратил на борьбу с вирусом собственные деньги, когда на лечение одного пациента с COVID-19 в Украине выделяют больше 20 тысяч.

gre4ka.info

"Жалоб от пациентов с коронавирусаом об использовании собственных денег не поступало. Были единичные случаи недоразумения, просили заменить закупленные за бюджетные деньги препараты. Закупают только лекарства из Национального перечня лекарственных средств, утвержденного Минздравом. Если пациент хочет приобрести препарат, который не входит в него, он это делает за собственные деньги. Это не запрещено действующим законодательством", – объяснила Макарук.

В свою очередь Компаниец утверждает, что в Центральной городской больнице Кропивницкого ему сказали, что денег на его лечение нет.

"Сначала давали антибиотики. Начал задыхаться, не хватало кислорода. Перевели в реанимацию. Заведующий отделением сказал: если есть деньги, будут лечить, а если нет – говорит – извини, нас не обеспечивают на сегодня. Тратить собственные деньги начал с первого дня в реанимации. Мне предоставили список, друзья покупали все за мой счет", – рассказал мужчина.

Анатолий Компаниец лечился от COVID-19 за собственные деньги suspilne.media

По его подсчетам, всего на лечение он потратил 26 580 гривен. Все чеки, подчеркивает мужчина, он сохранил.

В то же время руководитель больницы Александр Артюх утверждает, что медучреждение обеспечено препаратами для лечения больных COVID-19.

"Лекарственными средствами обеспечены в полном объеме. Все бесплатно для пациента, находящегося в нашем стационаре", – отметил он, добавив, что не знает, почему Компаниец покупал лекарства за собственные деньги.

Зато последний намерен обращаться в суд, чтобы компенсировать потраченные средства.

Раньше OBOZREVATEL подробно писал о том, как "бесплатно" лечат пациентов с коронавируса COVID-19 в больницах Украины.

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