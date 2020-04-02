Главная Новости
2 апреля • обновлено в 17:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Кропивницком пассажиры разбили автобус из-за замечания о масках. Видео

3.2т
Читать материал на украинском

В Кропивницком Кировоградской области пассажиры разбили лобовое стекло автобуса из-за замечания водителя о требовании быть в масках в салоне во время действия карантина в Украине.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Инцидент произошел на 103 маршруте в автобусе А26, сообщается на странице горсовета Кропивницкого. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В Кропивницком пассажиры разбили автобус из-за замечания о масках. Видео

По словам заместителя мэра Александра Вергуна, двое пассажиров зашли в автобус на конечной остановке. Кондуктор сделала замечание, что из-за карантина проезд возможен только в масках.

После этого мужчина и женщина вышли из автобуса и начали выбивать стекло и двери. Спустя несколько секунд они попали в лобовое стекло кирпичом.

В Кропивницком пассажиры разбили автобус из-за замечания о масках. Видео

facebook.com/krrada.official

"Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства нуж

но 16 тысяч гривен. Произошедшее фиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию", – рассказал Вергун.

В свою очередь директор ЧП "Оликс" Дмитрий Винницкий отметил, что похожая история произошла на 44 маршруте, когда водитель отказался брать восьмым пассажиром мужчину. Тот кинул в маршрутку камень.

В Кропивницком пассажиры разбили автобус из-за замечания о масках. Видео

facebook.com/krrada.official

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса. Несмотря на это в ряде городов были зафиксированы многочисленные нарушения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Кропивницкий
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
16
7
Смешно
2
Интересно
6
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги