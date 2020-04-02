В Кропивницком пассажиры разбили автобус из-за замечания о масках. Видео

В Кропивницком Кировоградской области пассажиры разбили лобовое стекло автобуса из-за замечания водителя о требовании быть в масках в салоне во время действия карантина в Украине.

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Инцидент произошел на 103 маршруте в автобусе А26, сообщается на странице горсовета Кропивницкого. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

По словам заместителя мэра Александра Вергуна, двое пассажиров зашли в автобус на конечной остановке. Кондуктор сделала замечание, что из-за карантина проезд возможен только в масках.

После этого мужчина и женщина вышли из автобуса и начали выбивать стекло и двери. Спустя несколько секунд они попали в лобовое стекло кирпичом.

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"Автобус пришлось снять с рейса. Теперь на восстановление транспортного средства нуж

но 16 тысяч гривен. Произошедшее фиксировали камеры видеонаблюдения. Водитель вызвал полицию", – рассказал Вергун.

В свою очередь директор ЧП "Оликс" Дмитрий Винницкий отметил, что похожая история произошла на 44 маршруте, когда водитель отказался брать восьмым пассажиром мужчину. Тот кинул в маршрутку камень.

facebook.com/krrada.official

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 марта в украинских городах начали действовать строгие ограничения в общественном транспорте в связи с карантином, который введен из-за вспышки коронавируса. Несмотря на это в ряде городов были зафиксированы многочисленные нарушения.

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