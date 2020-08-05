В Кропивницком мужчина обвинил ВСУ в "войне против украинцев", но извинился после визита ветеранов. Видео

Ветераны войны на Донбассе провели беседу с директором спортивных сооружений стадиона "Звезда" в Кропивницком Анатолием Гольбергом. Они заставили его извиниться за высказывания о том, что ВСУ якобы воюют против украинцев на Донбассе и разожгли "гражданскую войну".

Как сообщает CBN, Герои наведались к стороннику "русского мира" 4 августа и в спокойной обстановке пообщались с ним. Во встрече приняли участие ветераны, действующие военнослужащие и волонтеры. Разговор длился около часа (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Результатом беседы стали извинения Гольберга перед ветеранами и всеми, кого оскорбили его слова. В свое оправдание он заявил, что никогда не интересовался новостями и сожалеет о своих словах, которые сказал, не подумав.

Директор спортивных сооружений стадиона "Звезда" в Кропивницком Анатолий Гольберг CBN

На новость отреагировал на своей странице в Facebook воин Национальной гвардии Украины, участник ООС Андрей Кулиш (Харитон Старский).

"Нам нужны такие мобильные группы АТОшников, чтобы объяснять каждому ватном мудаку, уставшему от войны на своем диване. Но они нужны нам пять лет назад", – написал защитник Украины.

Напомним, скандал вокруг Гольберга разгорелся еще 29 июля. Тогда съемочная группа одного из местных телеканалов проводила блиц-опрос по случаю Дня Сил специальных операций ВСУ. Один из респондентов, упомянутый Гольберг, на просьбу пожелать что-то украинским бойцам заявил: "Бойцам каким? Что они там делают? С кем они там воюют? Там нет российских войск. Они воюют со своими украинцами. Мне нечего им пожелать". После этого ветераны решили разыскать его и провести воспитательную беседу.

Ветераны общались с фанатом "русского мира" около часа CBN

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором ветеран полка "Азов", потерявший на Донбассе ногу, вернулся к своему обидчику-водителю, который выгнал его из маршрутки, и жестко проучил.