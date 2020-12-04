В кропивницком лицее преподаватель "учила" детей криком, ее уволили. Видео

В лицее "Сокол" в Кропивницком уволили преподавателя, которая кричала на детей, чтобы они делали домашнее задание.

Инцидент произошел на группе продленного дня 4-го класса. Поведение учительницы засняла на видео одна из школьниц и показала его родителям, а тем обнародовали в соцсетях, однако позднее удалили, сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Запись в соцсетях в итоге была удалена. кадр видео

В учреждении рассказали, что женщина проработала около 30 лет и нареканий на нее не было.

Однако у родителей другое мнение. По словам Эльмиры Небесной, зафиксированный момент был еще не слишком жесткий, поскольку обычно учительница кричит сильнее.

Учительница кричала на детей в Кропивницком. кадр видео

"Она нормально не разговаривала, она всегда обзывала, унижала, всегда так кричала", – утверждает женщина.

Другие родители отметили, что жаловались не раз, но администрация лицея не верила им.

Скандал произошел в лицее "Сокол". Google Maps

Руководитель Управления образования Кропивницкого Лариса Костенко уточнила, что женщину уволили. Также она пообещала, что будут приняты "управленческие решения" касательно администрации учреждения.

Помимо этого, с учителями других школ города намерены провести дополнительные инструктажи, на которых им напомнят о педагогической этике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Одессе вспыхнул скандал в гимназии. Преподаватель набросилась на ученицу и довела ее до слез из-за того, что девочка отвечала на украинском языке.