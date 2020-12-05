В кропивницком лицее преподаватель "учила" детей криком, ее уволили. Видео

В лицее "Сокол" в Кропивницком уволили преподавателя, которая кричала на детей, чтобы они делали домашнее задание.

Инцидент произошел на группе продленного дня 4-го класса. Поведение учительницы засняла на видео одна из школьниц и показала его родителям, а тем обнародовали в соцсетях, однако позднее удалили, сообщает ТСН (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В учреждении рассказали, что женщина проработала около 30 лет и нареканий на нее не было.

Однако у родителей другое мнение. По словам Эльмиры Небесной, зафиксированный момент был еще не слишком жесткий, поскольку обычно учительница кричит сильнее.

"Она нормально не разговаривала, она всегда обзывала, унижала, всегда так кричала", – утверждает женщина.

Другие родители отметили, что жаловались не раз, но администрация лицея не верила им.

Руководитель Управления образования Кропивницкого Лариса Костенко уточнила, что женщину уволили. Также она пообещала, что будут приняты "управленческие решения" касательно администрации учреждения.

Помимо этого, с учителями других школ города намерены провести дополнительные инструктажи, на которых им напомнят о педагогической этике.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Одессе вспыхнул скандал в гимназии. Преподаватель набросилась на ученицу и довела ее до слез из-за того, что девочка отвечала на украинском языке.