В Кропивницком коронавирус убил братьев-врачей

За прошедшие сутки в Кропивницком от коронавируса умер 63-летний мужчина, который работал врачом детской областной больницы. Его брат-врач умер несколько недель назад.

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Как сообщила пресс-служба Кировоградской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Андрея Балоня, мужчина находился в областной больнице на госпитализации, длительное время был на искусственной вентиляции легких.

От COVID-19 умерли братья-врачи

"Есть основания полагать, что умерший мужчина заразился во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля. Медики не смогли спасти его жизнь", – отметил Балонь.

По его словам, всего за минувшие сутки в области зарегистрировали три новых случая заболевания коронавирусом.

При этом 17 пациентов выздоровели, среди них – 5 медиков. Трое работают в частной клинике в Кропивницком, двое – в областном противотуберкулезном диспансере.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 мая в Кировоградской области зафиксировано 411 случаев коронавируса.

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