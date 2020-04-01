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1 апреля • обновлено в 14:27
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В Кропивницком из роддома выписали четырех девочек-близняшек

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В Кропивницком 1 апреля выписали из роддома четырех девочек-близняшек, родившихся 4 марта.

Об этом сообщает "ТСН". Малыши являются полностью идентичными близнецами. Они родились с помощью кесарева сечения. По словам родителей, сначала во время УЗИ врачи увидели тройню, а затем нашли и четвертую сестричку.

"Первая у нас Виктория, вторая – Елизавета, третья – Милослава и четвертая – Диана. Все хорошо, все детки здоровые и я тоже. Бегаю с ними, прыгаю от радости. Так что все у нас хорошо", – рассказала мама детей.

В Кропивницком из роддома выписали четырех девочек-близняшек

На 32-й неделе беременности роженице провели кесарево сечение. Девочки родились почти одинаковыми: весом около двух килограммов и длиной 42-43 сантиметра.

Три недели они набирались сил в больнице и только сейчас медики разрешили забрать младенцев домой.

"Уже поняли, что родители, но еще не поняли как так случилось, что четыре ребенка", – пошутил отец девочек.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Кропивницкий
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