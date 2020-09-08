В Кропивницком директор школы подала в полицию на учеников за спасение котенка

Юрий Сергиенко Общество 01:58, 9.09.2020 Обновлено: 02:02, 9.09.2020

В Кропивницком директор школы написала заявление на девятиклассников, которые сломали лист шифера и отогнули часть ворот в сарае в попытках спасти застрявшего там котенка.

Она обвиняет детей в порче школьного имущества, сообщает ТСН.

Школьники рассказали, что изначально просили учителей открыть сарай, чтобы добраться к животному, однако те отказали. Поэтому они решили действовать самостоятельно.

На место сразу же прибыл охранник, а затем и директор, которая вызвала полицию. Также они публично отчитали детей, что не понравилось их родителям.

Некоторые даже предложили отремонтировать повреждения, однако руководство школы отказалось.

В полиции рассказали, что рассматривают заявление.

Родители в свою очередь также обратились к правоохранителям. Они считают, что права их детей были нарушены и они получили психологическую травму.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Австралии кот выжил после 12 минут горячей стирки с моющими средствами в стиральной машинке.

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