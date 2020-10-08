В Кривом Роге из газеты Вилкула из-за цензуры уволился уже второй журналист

В Кривом Роге из местной газеты "Пульс: новости, факты, комментарии", которая принадлежит мэру Юрию Вилкулу и его сыну Александру, за последний месяц уволился уже второй журналист.

В начале сентября оттуда со скандалом ушел журналист Александр Шидо, а после – журналистка Анна Смирнова, проработавшая в издании последние 6 лет.

Оба журналиста заявили, что причиной якобы является недопустимое количество заказных материалов, ангажированная и тенденциозная редакционная политика и манипуляционные статьи, а также постоянная цензура и вмешательство в работу журналистов.

Так, Шидо в своем видеообращении указал, что в последнее время в газете стали выходить статьи, которые шли в разрез с мнением коллектива, а публикации проходили отборную цензуру.

"Последней каплей, переполнившей мою чашу терпения, послужила публикация "Шоколадные мальчики" слуг народа". Откровенно говоря, стало стыдно за эту "заказуху" в "Пульсе" и за тех, кто за всем этим стоит. Поэтому я себе сказал: "Хватит!" И принял для себя решение. То, что оно правильное, убедился буквально сразу. Я словно от чего-то освободился – от неподъемной глыбы, которая годами тянула спину, от ржавого якоря, который тащил ко дну", – отметил журналист.

Смирнова со своей стороны назвала газету "платформой для лживой информации". По ее словам, уйти из издания ее подвигло засилье заказных материалов и откровенное вмешательство руководства в редакционную политику. Несмотря на усилия трудового коллектива, в газете все чаще стали выходить откровенно неправдивые материалы, отмечает Смирнова.

"Журналисты собирали информацию, обрабатывали, размещали на сайте и в газете, делали все возможное, чтобы наша информация была объективной. Наряду с этим газета использовалась и используется, к сожалению, как платформа для размещения информации, которая не соответствует никакой действительности. Повлиять на это журналисты не в силах", – рассказала журналистка в интервью Krivbass.city.

По словам Смирновой, ее собственные материалы, как и материалы ее коллег в издании, подвергались коррекции в том время, как в издании массово размещались материалы неизвестного происхождения.

Последним таким материалом, который застала Смирнова на рабочем месте, стала статья о ДТП с участием сына кандидата в мэры Кривого Рога Дмитрия Шевчика. По ее мнению, материал был подан крайне тенденциозно и однобоко и имел все признаки информационного вброса.

"Когда этот материал пришел, он был сразу размещен, и газета, редакция, не имела никакой возможности вносить какие-то коррективы, правки", – рассказала Смирнова.

Журналистка также отметила возмущенную реакцию читателей на подобные вбросы.

"Были звонки наших читателей. Это был барометр. У нас в городе живут достаточно умные люди. Когда выходила подобная информация, нам звонили читатели и говорили, что они не совсем согласны. Обидно было за редакцию, за газету, потому что наряду с качественным продуктом подавалась открытая дезинформация, и воспринималась она читателями, как чистая правда", – рассказала Смирнова.

О принятом решении корреспондентка не жалеет, потому что оно, по ее словам, выверенное.

"Мне только жаль, что "Пульс" стал использоваться, как платформа для лживой информации", – сетует она.

Отметим, газета "Пульс: новости, факты, комментарии" – еженедельник с заявленным тиражом в 31 тыс. экземпляров, которая принадлежит мэру Кривого Рога Юрию Вилкулу и его сыну Александру. Формальным учредителем газеты выступает благотворительный фонд "Будущее Кривбасса", учредителем которого является сам Александр Вилкул.