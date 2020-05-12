В Кривом Роге главврач выписал из больницы 15 человек с коронавирусом

В Кривом Роге главврач больницы №4 самовольно выписал 15 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом заявил начальник Управления охраны здоровья исполкома Криворожского городского совета Константин Мурашко, передает "Первый Криворожский".

Шестеро медиков и 21 пациент находились с 29 апреля на самоизоляции в больнице из-за контакта с инфицированной местной жительницей. Однако 6 мая 15 пациентов внезапно выписали на амбулаторное лечение.

По словам Мурашко, теперь действия главврача будет расследовать специальная комиссия, его уже отстранили от должности.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро вторника, 12 мая, в Украине зафиксировали 16 023 случаев заражения COVID-19. Всего за минувшие сутки обнаружено 375 новых случаев. Скончалось 17 человек, а выздоровели – 85.