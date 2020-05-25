В Кривом Роге COVID-19 подхватили сотрудники детских садов: открытие под угрозой
В Кривом Роге коронавирус подхватили сотрудники трех детских садов.
Об этом сообщили в пресс-службе исполкома горсовета. Там отметили, что 25 мая в городе планировали открыть все 163 детских сада, однако работу возобновят только 157 из них.
Перед открытием всех работников проверили быстрыми тестами, в садах №176, 197 и 51 у персонала результаты оказались положительными. Поэтому эти учреждения откроют только после получения результатов ПЦР-тестов.
Решение об открытии этих детсадов будет принято дополнительно.
Сообщается также, что детсады получили 160 тысяч защитных масок, почти 70 тысяч перчаток. За счет средств городского бюджета учреждения обеспечены дезинфицирующими, антисептическими и моющими средствами. В каждый район города доставлены 5000 литров гипохлорита для проведения дезинфекции территории учреждений дошкольного образования.
Все учреждения обеспечены бесконтактными термометрами для обязательного измерения температуры детей и сотрудников каждые 4 часа, а также при входе в детсад.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по состоянию на понедельник, 25 мая, официально подтверждено 21 245 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них рекордно низкое количество новых инфицированных – 259 – было обнаружено за минувшие сутки.