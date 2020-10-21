В Кремле заявили о способности обеспечить Крым водой без Украины

Марина Лисничук Общество 13:45, 21.10.2020

В России заявили, что способны самостоятельно обеспечить Крым водоснабжением, без участия Украины.

Об этом сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Как утверждает пропагандистское агентство ТАСС, так он ответил на вопрос о том, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению аннексированного полуострова водой из Днепра.

"К нашему сожалению, это исключает Украина, ведь это она перекрыла кран", – выразил убеждение представитель российского правительства.

Он сообщил, что тема водоснабжения Крыма будет обсуждаться 21 октября на совещании у президента Владимира Путина с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

"Россия – это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", – заявил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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