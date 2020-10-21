В Кремле заявили о способности обеспечить Крым водой без Украины
В России заявили, что способны самостоятельно обеспечить Крым водоснабжением, без участия Украины.
Об этом сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Как утверждает пропагандистское агентство ТАСС, так он ответил на вопрос о том, исключает ли Кремль переговоры с Киевом по обеспечению аннексированного полуострова водой из Днепра.
"К нашему сожалению, это исключает Украина, ведь это она перекрыла кран", – выразил убеждение представитель российского правительства.
Он сообщил, что тема водоснабжения Крыма будет обсуждаться 21 октября на совещании у президента Владимира Путина с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.
"Россия – это мощная страна, она способна обеспечить Крым водой без Украины, что и будет сделано, чтобы потом не зависеть от этого самого крана", – заявил Песков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов поручил выкупать частные скважины и колодцы, а в случае отказа владельцев – привлекать прокуратуру. Он назвал воду "стратегическим сырьем", которое не может быть в чьей-то собственности.
Кабинет министров России подготовил "план надежного водоснабжения" Крыма, на него будет выделено 50 млрд рублей (17 млрд грн).
Так, РФ планирует пополнять запасы воды на аннексированном полуострове в основном за счет бурения новых скважин и очистки воды из реки Салгир, которая протекает через Симферополь.