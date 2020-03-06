В Кременчуге перед приездом Зеленского начали срочно латать дороги. Видео

В Кременчуге на Полтавщине начали срочно латать ямы на разбитых дорогах, готовясь к приезду президента Украины Владимира Зеленского.

По словам местных жителей, "работа кипела всю ночь". Очевидцы также сняли происходящее на видео, которые публикуют в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"В срочном порядке засыпают ямы к приезду президента. Там их много лет не ремонтировали. Люди сами засыпали щебнем", – комментирует автор ролика.

В Кременчуге всю ночь латали ямы на дорогах к приезду Зеленского

"Чтоб вы понимали, насколько все серьезно. Бессонная ночь для работников ШРБУ обеспечена, много нужно сделать, это только начали", – говорит мужчина за кадром.

При этом в соцсетях жители города уже шутят, мол, "пусть Зеленский каждую неделю приезжает, может, и дороги лучше станут".

Стоит отметить, что вопрос поездки президента в Кременчуг возник, вероятно, спонтанно – на встрече с предпринимателями Полтавщины, которая состоялась во время рабочей поездки по области 5 марта.

В Кременчуге всю ночь латали ямы на дорогах к приезду Зеленского Скриншот из видео

В частности, председатель наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько пожаловался главе государства на сложные отношения с "Укрзалізницею". По его словам, она "срывает контракты с отечественным производителем" и предпочитает покупать пассажирские и дизель-поезда за рубежом.

В Кременчуге всю ночь латали ямы на дорогах к приезду Зеленского Скриншот из видео

"Завтра мы приезжаем к вам. Я вызвал министра инфраструктуры. Сейчас, после нашей встречи, мы расскажем ему об этом вопросе. Он должен приехать сразу с моделью решения проблемы", – ответил на это Зеленский.

Так, 6 марта глава государства посетит Кременчуг и побывает на Крюковском вагоностроительном заводе. Там ему покажут мощности производства и готовую продукцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский пообщался с украинцами в Полтаве после рабочего визита. Люди, среди которых много молодежи, просили его сделать с ним фото, а некоторые приходили, чтобы пожать руку и сказать добрые пожелания.

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