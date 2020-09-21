В "красных" зонах Украины установили новые карантинные ограничения. Список

В регионах Украины, которые вошли в "красные" карантинные зоны, установлены новые ограничения.

Как сообщается на правительственном портале, такое решение приняла 21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом предложений региональных комиссий ТЭБ и ЧС.

Так, с 00:00 22 сентября будет ограничено:

в г. Чопе Закарпатской области

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет. Пользоваться служебным транспортом разрешено при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты и в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых не менее чем за 2 часа сообщено Нацполиции;

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещение учебных заведений;

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.д. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Также разрешено проведение банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов.

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

в Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения,

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Ограничение не касается торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Также будут работать банковские и страховые учреждения, разрешается медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Заведения общественного питания могут осуществлять адресную доставку заказов.

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание). Исключение: учреждения и заведения по предоставлению социальных услуг экстренно, центры учета бездомных лиц, мобильные бригады социально-психологической помощи, социальное патрулирование.

в г. Бережаны и в Залещицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения,

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, пестицидами, семенами и посадочным материалом. Также разрешено проведение банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи. Заведения общественного питания могут осуществлять адресную доставку заказов.

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семи, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги экстренно, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

в г. Славуте и в Волочиском районе Хмельницкой области

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещение учебных заведений соискателями образования, исключая учреждения дошкольного образования;

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.д. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Также разрешено проведение банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и заведений предоставляющих социальные услуги экстренно, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

в г. Каневе Черкасской области

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещение учебных заведений соискателями образования;

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Ограничение не касается торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Также будут работать банковские и страховые учреждения, разрешается медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Заведения общественного питания могут осуществлять адресную доставку заказов.

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание). Исключение: учреждения и заведения по предоставлению социальных услуг экстренно, центры учета бездомных лиц, мобильные бригады социально-психологической помощи, социальное патрулирование.

в Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой области

посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещение учебных заведений;

прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами. Также разрешено проведение банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов.

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и заведений предоставляющих социальные услуги экстренно, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

в г. Нежине и Носовском районе Черниговской области

прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения. Кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом. Разрешено банковскую и страховую деятельности, а также медицинскую практику, ветеринарную практику, деятельность автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи. Также можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 сентября в Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны, введенный из-за распространения коронавирусной болезни COVID-19.