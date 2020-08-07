В "красных" зонах Украины могут разрешить работу транспорта: названо условие

В "красных" карантинных зонах Украины могут ввести ограничение максимального количества пассажиров в общественном транспорте в половину сидячих мест.

Такую альтернативу полной остановке транспорта должен рассмотреть Кабинет министров, рассказал "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"Для того чтобы полностью не останавливать транспорт в "красных" зонах, согласно предложениям мэров городов, озвученными во время селекторного совещания, на заседании правительства будет рассмотрена возможность перевозки пассажиров с загруженность только в 50% сидячих мест", – сказал собеседник агенства.

Он уточнил, что об этом шла речь 7 августа, на совещании в правительстве с мэрами городов и главами облгосадминистраций..

Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что селекторное совещание было проведено с целью обсуждения вопросов подготовки ко второй волне пандемии, которая ожидается осенью.

"Ситуация является динамичной, мы имеем опасность по ОРВИ, и специалисты неоднократно говорили, что осенью может быть вспышка гриппа.

Мы стоим перед вызовами еще больше, чем перекрытие транспорта, и поэтому нужно очень тщательно все продумать, чтобы качественно подготовиться ко второй волне коронавируса, которая ожидается осенью, и обеспечить с 1 сентября образовательный процесс в учебных заведениях, отойдя от дистанционного обучения. Дети должны ходить в детские сады, в школы, а люди должны иметь возможность работать. Мы должны организовать этот процесс и подготовиться так, чтобы максимально сохранить для граждан привычный ритм жизни", – сказал Немчинов.

Как сообщал OBOZREVATEL, показатели заболеваемости позволяют перевести Луцк из "красной" карантинной зоны в "оранжевую", а Тернополь – из "красной" в "желтую", заявили в Минздраве.