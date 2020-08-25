В "красных" Черновцах после акции протеста отказались усилить карантин
В Черновцах, которые попали в "красную" эпидемическую зону, депутаты горсовета отказались усиливать карантинные ограничения.
Соответствующее решение, за которое проголосовали все присутствующие на сессии, приняли 25 августа. Об этом сообщает "Суспільне".
В частности, в городе позволили работу заведений общественного питания, торговых центров, школ и детских садов. Кроме этого, восстановят движение общественного транспорта. При этом правоохранителям рекомендовали не штрафовать предпринимателей.
Так, в проекте решения говорится, что с соблюдением санитарных норм в Черновцах разрешено работать:
общественному транспорту в режиме спецперевозок;
вещевым рынкам, магазинам, торговым комплексам и кинотеатрам;
заведениям питания, при условии, что в зале будет не более 20 человек и 10 кв. м площади на одного человека;
садикам и учреждениям среднего и дошкольного образования.
Проект решения предусматривает введение запрета только на работу развлекательных зон в торговых комплексах.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 августа в Черновцах, которые попали в "красную" карантинную зону, местные предприниматели устроили акцию против введения в городе жестких карантинных ограничений. Участники митинга возле здания ОГА требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений общественного питания, магазинов и ТЦ.