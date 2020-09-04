В "красном" Тернополе – об отказе закрыть школы и остановить транспорт: решение Кабмина незаконно

В Тернополе, который отнесли к "красной" зоне карантина, не будут отменять работу транспорта и учебных заведений.

Об этом в Facebook сообщил глава города Сергей Надал. При этом мэр отметил, что будут соблюдаться противоэпидемические меры.

Надал добавил, что решением сессии Тернопольского городского совета было признана незаконность постановления Кабмина о внесении города в "красную" зону.

"Согласно этому решению: общественный транспорт продолжает работать в режиме спецрейсов. Город полностью обеспечивает возможность детей учиться в школах и ходить в садики. Предприниматели работают на территории города с соблюдением противоэпидемических требований", – говорится в сообщении.

По его словам, горсовет также обратился в полицию с просьбой и рекомендацией не составлять протоколы в отношении предпринимателей "на основании незаконного постановления правительства".

"Согласно решения Конституционного Суда, Кабмин не имеет права устанавливать карантин, ограничивающий конституционные права и свободы человека и гражданина", – акцентировал Надал.

При этом он призвал горожан носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Тернополя Сергей Надал заразился COVID-19 и отправился на двухнедельную самоизоляцию.