В "красном" Харькове проигнорировали ограничения: показательное видео из метро

В Харькове, который в понедельник, 19 октября, оказался в "красной" зоне карантина, местные жители игнорируют карантинные ограничения.

Соответствующее видео опубликовали на странице "ВЕХА (Харьков)" в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Шо там по красной зоне? Каникулы? Дистанционка?", – говорится под видео, снятом в харьковском метро.

На записи видно, что горожане не придерживаются социальной дистанции в транспорте и не носят средства индивидуальной защиты.

Отметим, что за минувшие сутки, 18 октября, в Харьковской области зарегистрировали 595 новых случаев коронавируса. Регион оказался на первом месте в рейтинге по заболеваемости в Украине. Всего на Харьковщине зафиксировано 29 113 случаев COVID-19, скончались 445 (+6 за сутки), выздоровели 5 618 пациентов.

В Харькове игнорируют карантин. ВЕХА (Харьков) в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, "красную" зону карантина в Украине расширили – с полуночи понедельника, 19 октября, десятки городов и регионов страны должны выполнять более жесткие противоэпидемиологические нормы и правила.