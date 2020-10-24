В "красном" Харькове ночные клубы проигнорировали карантин: в сети всплыло видео

В Харькове, который находится в "красной" зоне эпидемической опасности, ночные клубы проигнорировали карантинные ограничения.

Соответствующие видео опубликовали очевидцы вечеринок, а также сами заведения на своих страницах в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В комментариях к публикациям пишут, что "отличились" местные ночные клубы "Галактика" и "Панорама".

"В Галактике сегодня отмечали "красную зону", а что так можно было? Школы закрыли, ВУЗы закрыли, ну хоть клубы работают", – говорится в публикации "Харьков Life" в Telegram.

Отметим, что по состоянию на 24 октября в Харьковской области зафиксировано 32 112 случаев коронавируса, из них – 520 за прошедшие сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Харькове, который в понедельник, 19 октября, оказался в "красной" зоне карантина, местные жители игнорируют карантинные ограничения. Горожане не придерживаются социальной дистанции в транспорте и не носят средства индивидуальной защиты.