В "красной" Полтаве вместо ужесточения карантина могут открыть кинотеатры

Полтаве, которая с 26 октября попадет в "красную" зону карантина, разрешили ослабить карантин.

Кроме того, что дополнительных ограничений не будет, в городе, наоборот, могут открыть кинотеатры, сообщил в Facebook секретарь Полтавского горсовета Александр Шамота.

"Только что на национальной комиссии ТЭБ и ЧС снова отстояли Полтаву. Никаких дополнительных ограничений в городе не будет. Даже наоборот – к работе смогут вернуться кинотеатры", – пояснил он.

Шамота добавил, что рынки, торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты и общественный транспорт будут работать в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 23 октября обновили зоны адаптивного карантина. В "красную" среди других населенных пунктов попала Полтава.

Новое зонирование будет действовать с 26 октября в течение следующих двух недель.