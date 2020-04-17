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17 апреля • обновлено в 15:19
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В Коростене священники угодили в громкий скандал из-за карантина. Видео

1.4т
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В Коростене на Житомирщине священники Свято-Успенской церкви УПЦ МП 16 апреля отличились массовым причащением прихожан, несмотря на карантин и то, что город больше всего пострадал от коронавируса.

Сейчас там подтверждено 54 случая заражения COVID-19. Об этом сообщает "Житомир.info", отмечая, что соответствующее видео появилось в местных соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как священники в храме проводят обряд и причащают с одной ложки верующих. Среди присутствующих в храме есть пожилые люде, не не все они пришли в масках.

Причащали одной ложкой: в Коростене священники угодили в громкий скандал

Пользователи соцсетей возмущаются поступком служителей церкви.

"Я в шоке! Нет, не в шоке из-за батюшки! Это всего лишь бизнес! Они делают деньги! А в шоке с тупости народа, который туда идет", "Люди добрые, вы хоть слова услышали, которые поются? "Тело Христово примите, источника бессмертия вкусите", "Прихожане причащаются – бабло прибавляется", "Город нужно изолировать от других", – комментируют они видео.

При этом издание подчеркивает, что и в селе Добрынь Хорошевского района Житомирщины, несмотря на карантин, священник продолжает призывать верующих идти в церковь на Пасху и святить пасочки. Кроме этого, анонсирует, что служба пройдет и храме села в соседнем Малинском районе.

Отмечается, что во время онлайн-брифинга в пятницу, 17 апреля, председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко пообещал разобраться с этой ситуацией.

"Мы постоянно работаем с руководителями церквей. Нам пообещали, что не станут открывать храмы, службы будут идти, но без верующих в храмах. И все владыки призывают оставаться дома. Мы обеспечили, благодаря журналистам, прямую трансляцию из наших основных церквей и можно молиться дома... Мне очень жаль, что священнослужители допускают такие призывы к верующим", – сказал глава области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Самбор Львовской области, несмотря на карантин, служители и прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы устроили массовое шествие.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Житомир
Тег
церковь
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Мир Миру
Мир Миру
Примусово джерело розповсюдження коронавірусу закрити на рік на карантин, у синхрон з бабусями.
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Мир Миру, МОСКВА ДАЛА ПРИКАЗ ПОПАМ СВОІМ ---НИЩІТЬ УКРАІНЦІВ ! а дебіли ведуться на сатану . , сатана і диявол з москви діє
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