В конце августа украинцам пообещали магнитные колебания: как уберечь здоровье
В конце августа на планете Земля ожидаются магнитные колебания.
Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева Российской академии наук, одна магнитная буря накроет Землю 30 августа. Она оценивается в 4 балла из 10.
При этом трехбалльные колебания ожидаются 29 и 31 августа.
В этот период следует быть особенно осмотрительными людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.
В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины.
Зависимые от перепадов космической погоды люди более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.
У особо чувствительных людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.
Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:
8-часовой здоровый сон;
частые прогулки, но не на открытом солнце;
выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;
контрастный душ;
пить не менее двух литров воды в день;
пить травяной чай;
не пить кофе;
не есть острую и жирную пищу;
делать дыхательную гимнастику;
исключить стрессовые ситуации;
отказаться от курения и алкоголя.
Также во время магнитной бури стоит ограничить дальние перемещения и поездки, обязательно держать под рукой необходимые лекарства.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети подняли ажиотаж из-за выдуманных магнитных бурь.