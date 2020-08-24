В конце августа украинцам пообещали магнитные колебания: как уберечь здоровье

В конце августа на планете Земля ожидаются магнитные колебания.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева Российской академии наук, одна магнитная буря накроет Землю 30 августа. Она оценивается в 4 балла из 10.

При этом трехбалльные колебания ожидаются 29 и 31 августа.

В этот период следует быть особенно осмотрительными людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины.

Зависимые от перепадов космической погоды люди более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:

8-часовой здоровый сон;

частые прогулки, но не на открытом солнце;

выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;

контрастный душ;

пить не менее двух литров воды в день;

пить травяной чай;

не пить кофе;

не есть острую и жирную пищу;

делать дыхательную гимнастику;

исключить стрессовые ситуации;

отказаться от курения и алкоголя.

Также во время магнитной бури стоит ограничить дальние перемещения и поездки, обязательно держать под рукой необходимые лекарства.

Магнитные колебания в конце августа tesis.lebedev.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети подняли ажиотаж из-за выдуманных магнитных бурь.