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В конце августа украинцам пообещали магнитные колебания: как уберечь здоровье

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Магнитные колебания оценивается в 4 балла из 10

Магнитные колебания оценивается в 4 балла из 10. golos.ua

В конце августа на планете Земля ожидаются магнитные колебания.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева Российской академии наук, одна магнитная буря накроет Землю 30 августа. Она оценивается в 4 балла из 10.

При этом трехбалльные колебания ожидаются 29 и 31 августа.

В этот период следует быть особенно осмотрительными людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В период магнитных бурь даже у здоровых людей может разболеться голова, появиться усталость и недомогание, а также ухудшиться настроение без видимой причины.

Зависимые от перепадов космической погоды люди более отчетливо ощущают на себе даже незначительные всплески солнечной активности.

У особо чувствительных людей во время магнитных бурь нарушается работа сердечно-сосудистой системы, обостряются хронические заболевания, может повышаться артериальное давление и уровень адреналина в крови, появляются беспокойство и страхи.

Чтобы не попасть под негативное воздействие магнитных бурь, стоит соблюдать простые рекомендации врачей, такие как:

  • 8-часовой здоровый сон;

  • частые прогулки, но не на открытом солнце;

  • выполнение утренней зарядки: это улучшает кровообращение, снимает стресс;

  • контрастный душ;

  • пить не менее двух литров воды в день;

  • пить травяной чай;

  • не пить кофе;

  • не есть острую и жирную пищу;

  • делать дыхательную гимнастику;

  • исключить стрессовые ситуации;

  • отказаться от курения и алкоголя.

Также во время магнитной бури стоит ограничить дальние перемещения и поездки, обязательно держать под рукой необходимые лекарства.

Магнитные колебания в конце августа

Магнитные колебания в конце августа tesis.lebedev.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети подняли ажиотаж из-за выдуманных магнитных бурь.

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Магнитная буря
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