В Константиновке стартовала Школа поварского искусства

В Константиновской Школе поварского искусства 27 октября начался новый учебный сезон. Студенты и школьники Донецкой области будут учиться готовить у лучших шеф-поваров Украины.

Образовательное учреждение было создано Фондом Бориса Колесникова с целью оказать поддержку студентам пищевых вузов Донбасса, дать им возможность пройти практику у лучших шеф-поваров Украины.

"В марте мой благотворительный Фонд сделал подарок жителям Донецкой области – открыл Школу поварского искусства. Занятия в ней стали настолько популярными, что в первом сезоне их посетили более 5 тысяч человек – студенты, учащиеся, местные жители. Мы делаем акцент на подготовке будущих поваров, кондитеров, барменов, даем возможность обучаться в Школе не только студентам профильных вузов Донбасса, но и старшеклассникам", - рассказал президент Фонда Борис Колесников.

По его словам, в этот раз Школа поварского искусства также предоставит возможность узнать много нового и взрослым - поварам школ и детсадов, сотрудникам заведений общепита.

"В новом сезоне молодежь будет изучать техники приготовления уникальных блюд кухонь народов мира. Ведущие шеф-повара и кулинарные эксперты поделятся с ребятами знаниями и навыками, которые обязательно пригодятся им в будущем. Также в нашей Школе смогут повысить квалификацию и обновить знания трудовые коллективы области – от сотрудников школьных столовых и детсадов до работников общепитов и производств", – добавил Колесников.

Новый сезон в Школе поварского искусства начался с открытого занятия по приготовлению блюд японской кухни. Шеф-повар Сергей Денисенко учил студентов Константиновского профессионального лицея готовить популярную лапшу с говядиной и десерт – банан в темпуре.

"Как известно, мода циклична. И мода на японскую кухню – не исключение. Сейчас она снова на пике популярности. Сегодня я демонстрировал юным поварам технику приготовления простых блюд с доступными ингредиентами, чтобы каждый дома мог приготовить и порадовать родителей. Всегда с удовольствием даю мастер-классы в Школе поварского искусства, в ней царит особенная позитивная атмосфера. Я горжусь своими учениками, мне импонирует их стремление к знаниям, любопытство, энтузиазм, они все талантливы. Благодарю Фонд Бориса Колесникова за этот вклад в молодежь, колоссальную поддержку и помощь начинающим поварам. Уверен, что с юными коллегами мы не раз встретимся на кухнях лучших ресторанов, и тогда я буду еще больше гордиться их достижениями и умениями", – подчеркнул Денисенко.

Воспользоваться уникальной возможностью и научиться готовить лучшие блюда мировых кухонь - несложно: достаточно оставить заявку на сайте Фонда Бориса Колесникова.

"Записаться в Школу поварского искусства (ул. Европейская, 78) могут студенты кулинарных учебных заведений Донетчины (лицеев, техникумов, училищ, институтов, университетов), учащиеся школ региона (9-11 классов), трудовые коллективы. Для этого необходимо организовать группу до 15 человек, корректно заполнить регистрационную форму на сайте Фонда, ожидать звонка менеджера с приглашением на занятие", - объясняют в Фонде.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова 11 лет реализует благотворительные образовательные и спортивные проекты, которые призваны воспитать грамотное и здоровое молодое поколение.

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