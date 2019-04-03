Скандал вокруг изнасилования бойца АТО: в колонии ответили

В Бердянской колонии №77 не было случая изнасилования заключенного, бывшего бойца АТО.

Об этом в Facebook заявила администрация государственной криминально-исполнительной службы. Ранее правозащитники сообщили, что в этой колонии жестоко поиздевались и унизили осужденного бойца, после этого у него произошел психический срыв.

В свою очередь администрация криминально-исполнительной службы утверждает, что заключенный, которого подозревают в совершении этого преступления, дал добровольное согласие на проверку его на полиграфе.

"По инициативе осужденного, который был возмущен безосновательными обвинениями со стороны правозащитников и общественных активистов, в рамках уголовного дела была проведена проверка на полиграфе. При этом осужденный настаивал на опубликовании результатов исследования. Проведение проверки показало полную непричастность осужденного к изнасилованию бывшего бойца АТО. Осужденный подал встречное заявление в ГБР на лиц, которые безосновательно обвинили его в совершении тяжкого преступления", — говорится в сообщении.

Колония №77

Там считают, что против колонии №77 распространяют "черный пиар" и для этого используют больную тему, ведут работу по раскачиванию ситуации и дестабилизации обстановки в местах исполнения наказаний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в исправительной колонии №5 в Самаре (Россия) во время ужина произошла массовая драка между заключенными.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!