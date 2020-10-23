В Коломые все врачи инфекционки заболели COVID-19

Мирослав Семенюк Общество 09:05, 23.10.2020 Обновлено: 10:08, 23.10.2020

В Коломые Ивано-Франковской области все врачи инфекционной больницы заболели коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Как сообщил Суспільному мэр города Игорь Слюзар, сейчас пациентов больницы обслуживает средний и младший персонал.

Все врачи больны COVID-19, в том числе и руководитель учреждения. В общем, в инфекционной больнице работают 17 врачей.

Сейчас в Коломыйской больнице лежит 21 больной с подтвержденным коронавирусом, еще 24 – под подозрением.

В Ивано-Франковской области зафиксировано уже 17 705 случаев COVID-19, за последние сутки – 258.

Как писал OBOZREVATEL, весной в Коломые из-за бездействия медиков от коронавируса умер мужчина. Семейный врач боялась осмотреть его из-за отсутствия защитного костюма и рекомендовала оставаться дома и пить больше чая.

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