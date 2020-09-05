В Коломые легковушка врезалась в фуру: четверо погибших. Фото

В Коломые четверо погибших в ДТП.

В Коломые Ивано-Франковской области в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ 2102 с грузовиком МАН погибли четыре человека.

Как сообщается на официальном сайте областного управления Национальной полиции, ДТП произошло на автодороге Н-10 сообщением Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Следователями установлено, что водитель легковушки двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель МАН – в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля МАН, у которого возникла поломка.

В результате лобового столкновения четыре человека из легковушки погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства устанавливаются.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Фура остановилась на встречной полосе, чтобы помочь другому водителю if.npu.gov.ua

Произошло лобовое столкновение ВАЗ 2102 с фурой МАН if.npu.gov.ua

Четыре человека с легковушки погибли на месте if.npu.gov.ua

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