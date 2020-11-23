В китайском аэропорту пассажиры устроили панику из-за вспышки COVID-19. Видео

В международном аэропорту Пудун близ Шанхая Китай после обнаружения у двух работников коронавируса власть немедленно отменила рейсы: такое решение вызвало панику у пассажиров.

Об этом сообщило издание People's Daily, Chinа в Twitter. Люди устроили давку, пытаясь прорваться сквозь кордон медиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным СМИ, власти провели массовое тестирование среди сотрудников. По состоянию на 6 утра понедельника было собрано около 16,7 тыс. проб.

Видео паники в китайском аэропорту появилось также в Telegram-канале MASH.

"... Аэропорт закрыли на вход и выход, рейсы отменили, сотни посетителей и работников оказались заперты в помещении. Людей это не остановило – они прорвались к двери, снося на пути медиков", – говорится в сообщении.

Пассажиры якобы опасались, что их могут закрыть на двухнедельный карантин, поэтому старались как можно быстрее покинуть помещение аэропорта. Именно это стало причиной давки.

Видео паники в аэропорту обнародовано также в Twitter 巴 丢 草 Badiucao.

"Сообщается, что после двух случаев заражения covid 19 в шанхайском аэропорту Пудун около 14 тыс. человек сейчас помещены на карантин", – уточняется в комментарии к видео.

"Похоже, что это ужасно организовано. Абсолютно никакой социальной дистанции, просто все упакованы друг на друга", – говорится в другом сообщении.

"Похоже, что всех людей заставляют находиться на стоянке", говорится в.сообщении 巴 丢 草 Badiucao.

На этом видео якобы работники аэропорта, которые ждут тестирования.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Китае прививки экспериментальной вакциной от коронавируса производства национальной фармацевтической группы Sinopharm получили почти миллион человек. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано ни у одного привитого.