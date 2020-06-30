В Китае нашли новый вирус: он может вызвать пандемию

Ученые обнаружили в Китае новый штамм свиного гриппа, который может стать еще одной пандемией.

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Исследователи считают, что он обладает "всеми отличительными признаками", заключающимися в возможности передачи от человека к человеку, пишет 9news.

До настоящего времени штамм не представлял угрозы, но мониторинг новых типов свиного гриппа показал, что у людей нет иммунитета к нему.

"Свиньи считаются носителями или "сосудами для смешивания" вирусов пандемического гриппа", – пишут исследователи в статье.

Отмечается, что систематическое наблюдение за вирусами гриппа у свиней имеет важное значение для раннего предупреждения и готовности к следующей потенциальной пандемии.

Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с возбудителем свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в 2009 году.

Исследователи обнаружили доказательства недавнего заражения новым вирусом среди работников скотобойни и свиноводства в Китае. Они считают необходимым также поработать над разработкой вакцины против него.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Всемирная организация здравоохранения отправит в Китай группу экспертов для поиска источника коронавируса SARS-CoV-2.