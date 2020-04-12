В Китае из-за России резко выросло количество новых случаев COVID-19

В Китае за минувшие сутки, 11 апреля, зафиксировали 99 новых случаев заражения коронавирусом. Причем 97 из инфицированных – это люди, приехавшие из-за границы, в частности, из России.

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"Местные" случаи зарегистрировали в провинции Хэйлунцзян, но при этом в стране не было ни одного летального случая. Об этом со ссылкой на данные Госкомздрава КНР сообщают РИА Новости.

Отмечается, что за последние сутки в Шанхае COVID-19 выявлен у 51 гражданина, которые 10 апреля вылетели из России на одном рейсе и прибыли в международный аэропорт Пудун. У них уже были симптомы, поэтому по прибытии их немедленно доставили в медучреждение, где и поставили соответствующий диагноз.

При этом главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань отметил, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавирусной инфекции в Китае из-за завоза из других стран крайне низкая. Хотя риски, конечно, существуют, поскольку вирулентность больных из-за границы очень высока, особенно в инфицированных с симптомами.

"Что касается того, будет ли вспышка, то есть будет ли какая-то локальная вспышка или в еще большем масштабе, например, в семье, школе или группе людей, я полагаю, что вероятность этого достаточно мала, потому что в Китае очень жесткие профилактические меры, вплоть до уровня каждого отдельного жилого района и дома", – сказал Наньшань.

Он подчеркнул, что в Китае граждане носят маски, при общении соблюдают дистанцию. Помимо этого, если у человека появляется температура или другие симптомы, то об этом быстро сообщают и больного сразу изолируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае бьют тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.