Главная Новости
12 апреля • обновлено в 10:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Китае из-за России резко выросло количество новых случаев COVID-19

3.7т
Читать материал на украинском

В Китае за минувшие сутки, 11 апреля, зафиксировали 99 новых случаев заражения коронавирусом. Причем 97 из инфицированных – это люди, приехавшие из-за границы, в частности, из России.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

"Местные" случаи зарегистрировали в провинции Хэйлунцзян, но при этом в стране не было ни одного летального случая. Об этом со ссылкой на данные Госкомздрава КНР сообщают РИА Новости.

Отмечается, что за последние сутки в Шанхае COVID-19 выявлен у 51 гражданина, которые 10 апреля вылетели из России на одном рейсе и прибыли в международный аэропорт Пудун. У них уже были симптомы, поэтому по прибытии их немедленно доставили в медучреждение, где и поставили соответствующий диагноз.

В Китае из-за России резко выросло количество новых случаев COVID-19

При этом главный эпидемиолог страны Чжун Наньшань отметил, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавирусной инфекции в Китае из-за завоза из других стран крайне низкая. Хотя риски, конечно, существуют, поскольку вирулентность больных из-за границы очень высока, особенно в инфицированных с симптомами.

"Что касается того, будет ли вспышка, то есть будет ли какая-то локальная вспышка или в еще большем масштабе, например, в семье, школе или группе людей, я полагаю, что вероятность этого достаточно мала, потому что в Китае очень жесткие профилактические меры, вплоть до уровня каждого отдельного жилого района и дома", – сказал Наньшань.

Он подчеркнул, что в Китае граждане носят маски, при общении соблюдают дистанцию. Помимо этого, если у человека появляется температура или другие симптомы, то об этом быстро сообщают и больного сразу изолируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае бьют тревогу из-за резкого роста количества ввозных случаев коронавируса с территории России.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
5
Смешно
1
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Китайцы выехали из Китая, и вернулись обратно...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Рассея и есть источник этой заразы. Уверена, что Китай и США докопаются до истины и найдут виновных.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
рашафашисты мрази, недобиток фашист сначала тебя закопают)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2777.

    Вылечились: 89. Умерли: 83.

  • В мире заболели 1,79 миллиона человек, погибли – более 108 тысяч.

  • Есть главный маркер: инфекционист сказал, когда эпидемия COVID-19 пойдет на спад.

  • Миру грозит новая эпидемия коронавируса после отмены карантина.

  • Инфекционист Владимир Курпита посчитал, что в Украине заболеет миллион граждан.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги