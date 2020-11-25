В Кировоградской области от COVID-19 умерла 17-летняя девушка

В Кировоградской области от COVID-19 умерла 17-летняя жительница Знаменского района.

Об этом сообщило издание CBN. У девушки с детства диагностировали диабет.

Сначала ее лечили в областной детской больнице.

После положительного теста нa коронaвирус пациентку в тяжелом состоянии перевезли в реанимацию инфекционного отделения Центральной городской больницы.

По словам главврача медучреждения Олега Артюха, медики делали все возможное для спасения жизни девушки.

"Сахарным диaбетом девочка болела с десяти лет. При COVID-19 – это очень неприятная история, поскольку болезнь ухудшает состояние тaких пaциентов. Мы делали все, что могли. Даже ввели ей одну дозу "Актемры", но результата не было", – рассказал врач.

"Актемра" – торговое название иммуносупрессора тоцилизумаб, который украинский Минздрав весной внес в протокол лечения больных COVID-19. Обычно препарат "Актемра" применяется при лечении артрита. Стоимость упаковки препарата с четырьмя флаконами составляет порядка 35-37 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пациентка с COVID-19 скончалась спустя полтора часа после того, как ее маску с кислородом отдали другой инфицированной в более тяжелом состоянии.

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