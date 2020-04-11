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11 апреля • обновлено в 16:10
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В Кировоградской области 43 медика заразились коронавирусом

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В Кировоградской области из 106 случаев заражения коронавирусом COVID-19 43 случая зафиксированы у медработников.

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Как сообщил в Facebook глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь, 8 зараженных медиков работают в Кировоградской областной больнице, 20 – в областном госпитале ветеранов войны, 4 – в Центральной городской больнице в Кропивницком, 6 – в частной клинике, 1 медработник онкоцентра, 1 медработник Центра репродуктивной медицины, 1 медработник Центра экстренной медицинской помощи и 2 работницы аптеки.

Андрей Балонь

Андрей Балонь

Всего в области произошло 6 летальных случаев среди инфицированных пациентов.

У 41 человека болезнь протекает в легкой форме, они лечатся амбулаторно. 59 больных были госпитализированы, из них 7 находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего в Украине коронавирус COVID-19 диагностировали у 334 медиков.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Кропивницкий
Теги
врачи вирус
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